Jubilerende kapper Wim van den Berge houdt het niet droog bij uitreiking lintje

Groter innamepomp­sta­ti­on Evides in de Biesbosch stelt drinkwater voor Zeeuws-Vlamingen veilig

7 juli Het nieuwe innamestation Bergsche Maas in de Biesbosch dat vandaag is geopend kan veel meer rivierwater uit de Maas inlaten dan het oude pompstation Kerksloot. Het geeft waterbedrijf Evides de mogelijkheid om selectiever en sneller de spaarbekkens te vullen. Dat is nodig nu klimaatverandering de aanvoer van (voldoende) water onder druk zet.