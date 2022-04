Jubilerende Betekoppen vieren heel jaar feest, met een hoger doel: de jeugd aan Sas van Gent binden

,,Carnaval is ons startpunt, maar we trekken onze activiteiten breder. Het is vooral de bedoeling om de jeugd te laten zien wat er allemaal kan in onze streek. Zij zijn de toekomst van Sas van Gent en de omliggende dorpen. Hoe meer je ze boeit, hoe groter de kans is dat ze hier na hun schoolcarrière blijven’’, vertelt Toon Vereecken van de feestcommissie 6x11.