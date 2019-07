Josylvio op het Stadhuisplein: Summer Festival strijkt neer in hartje Terneuzen

Vrijdagochtend wordt het festivalterrein in hartje Terneuzen opgebouwd, vertelt Sofyan Azzagari van Festive Events. ,,We nemen het hele plein in beslag", zegt hij met een knipoog. Er treedt een trits artiesten op, zoals Johnny 500, Diaz & Bruno en Sam Blans. Ook staan er foodtrucks en er is een ‘chill lounge.’

Summer Festivals toert deze zomer door Zeeland. In juni werd in Vlissingen het startschot gegeven en op 31 augustus is er een editie in Goes, op Oefenterrein Dek. Het concept slaat aan, in Vlissingen was het evenement met 1500 bezoekers en rapper Frenna als hoofdact uitverkocht. In Terneuzen is ruim 70 procent van de kaarten de deur uit.