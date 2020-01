Joodse vluchtelingen zochten toevlucht in Sluis

En opeens streek de wereldgeschiedenis neer in Sluis. In mei 1939 klopten drie- tot vierhonderd vluchtelingen aan in het Zeeuws-Vlaamse grensplaatsje. Joods van origine, afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk. Rinus Leenhouts (1927) zat dat jaar in de laatste klas van de christelijke lagere school in de Dinsdagstraat. Hij herinnert zich enkele namen van de nieuwe leerlingen: de opvallend blonde Inge Pruis, het meisje Erika, praatjesmaker Heinrich en Rudi Weintraub. Met die Rudi Weintraub is hij op een schoolfoto vereeuwigd. Rudi zit op zijn schouders.