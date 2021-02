Jongetje (6) uit Sas van Gent valt in vijver en wordt afgevoerd met traumaheli

Brussel maakt bezwaar tegen reisverbo­den Duitsland en België

23 februari BRUSSEL - De Europese Commissie maant Duitsland, België en vier andere EU-landen om zo snel mogelijk hun reisverboden in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie. Zij heeft per brief haar beklag gedaan en wil binnen tien dagen antwoord.