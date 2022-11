Jongeren uit de gemeente Hulst wacht een belangrijke taak: meepraten en adviseren

Algemeen Belang Groot Hulst stelde onlangs voor om jongeren mee te laten praten over het wel en wee in de gemeente. Een jongerenraad is in het verleden al vaker geprobeerd in de gemeente Hulst, maar dat bleek moeilijk in de praktijk. Daarom is het voorstel aangepast met een bredere insteek: er moet een jeugdparticipatieplan komen.