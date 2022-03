Jongens overvallen supermarkt in Westdorpe en vluchten op scooter

‘Reorgani­sa­tie huisartsen­pos­ten geen bezuini­ging maar wapen tegen huisartsen­te­kort’

OOSTBURG - De reorganisatie van huisartsenposten in Zeeland is geen bezuiniging maar een middel in de strijd tegen het huisartsentekort, zegt directeur-bestuurder Anouchka van Miltenburg van Nucleuszorg.

