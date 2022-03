Jongens bedreigen caissière buurtsuper in Westdorpe en vluchten op scooter

Rond twee uur 's middags werd de supermarkt aan de Bernhardstraat overvallen, door twee personen. Zij zijn allebei ongeveer zestien jaar oud. Supermarkteigenaar Theo Goethals was net even naar boven toen het gebeurde. ,,Of ze daarop hebben gewacht, weet ik niet. Ze hadden een soort schroevendraaier bij en dreigden de caissière daar mee te steken. Dat is heel heftig. Het enige wat je dan kunt doen is geld geven.”

‘We vangen elkaar op’

Het duo had een helm op en was daardoor onherkenbaar. De schrik zit er goed in maar het gaat wel, zegt Goethals. De caissière is na de overval naar huis gegaan, maar de winkel is vanmiddag open gebleven. ,,We gaan gewoon door en we vangen elkaar op.” De daders zijn na de overval weggevlucht op een scooter. De politie is op zoek naar getuigen. Er is ook een buurtonderzoek gedaan, weet Goethals. Heeft u tips, bel dan het alarmnummer 112.