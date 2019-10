Jongen (18) aangehouden voor opruiing rond dreigende vechtpartijen in Terneuzen

Update 22.15 uur Opvarenden van zandschip gered voor kust van Hoofdplaat

22:23 HOOFDPLAAT - Het 86 meter lange zandschip ‘Hapi’ dreigde vanavond op de Westerschelde ter hoogte van Hoofdplaat te zinken of breken. Alle opvarenden zijn tijdig in veiligheid gebracht door de zandzuiger die het schip op dat moment aan het laden was.