Jongen (15) aangehouden voor gewapende straatroof in Terneuzen

Zeeuws-Vlaams Kamerkoor repeteert en borrelt in de buiten­lucht

24 juni KOEWACHT - Al is de agenda leeg, de leden van het Zeeuw-Vlaams Kamerkoor zijn, dankzij de techniek, thuis aan het repeteren. ,,Via zoom”, aldus voorzitster Coos Buurma. ,,Gelukkig doet haast tachtig procent van ons koor mee met het ‘zoomen’, alleen is dit geen ideale manier van repeteren en na drie maanden missen we vooral het persoonlijke contact.”