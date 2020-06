Jongen (13) doet valse melding bij 112 om indruk te maken op meisjes

Iets van het rooms-katholieke leven is terug in Sas van Gent, een Mariakapel in de vroegere Cuypers­kerk

9:42 SAS VAN GENT - De stilte opzoeken, tot bezinning komen of een kaarsje opsteken voor een geliefde of nabestaande, het kan sinds kort weer in de Sasse Cuyperskerk, Markt 4. Helemaal achterin de kerk, links, hebben vrijwilligers een Mariakapel smaakvol ingericht.