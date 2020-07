Jonge schrijver uit Oostburg levert vijfde boek in twee jaar tijd: ‘Ik heb altijd al veel nagedacht’

De Vlaamse Sofie geeft straks les in Zeeland: ‘een supertoffe uitdaging’

15:25 TERNEUZEN - Zeeuwse scholen probeerden Vlaamse docenten het afgelopen half jaar warm te maken om les te geven in Zeeland, om zo het lerarentekort te lijf te gaan. De campagne is succesvol. Lerares Sofie Emmaneel (21) gaat na de zomervakantie aan de slag op het Lodewijk College in Terneuzen. Een jaar geleden, toen ze net afgestudeerd was, durfde ze nog niet. Maar nu, met wat ervaring op zak, lijkt een baan in Nederland haar ‘een supertoffe uitdaging’.