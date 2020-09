Johan Petit komt niet van het dak af tijdens het dakenfestival in Antwerpen

Steekinci­dent in Terneuzen, een verdachte aangehou­den

16:53 TERNEUZEN - Bij een steekincident in Terneuzen is vanmiddag iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 16.00 uur op de parkeerplaats aan de Scheldeboulevard. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. Een verdachte is aangehouden.