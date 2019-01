Jochem Myjer verlengt tournee en doet drie keer Terneuzen aan

TERNEUZEN - Jochem Myjer brengt in het najaar nog drie keer zijn succesvolle show Adem In, Adem Uit in het Scheldetheater in Terneuzen. Dat is best bijzonder, want het aantal theaters waar Myjer na de zomer heengaat, is erg beperkt.