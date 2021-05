Jeugd van VV Graauw speelt dag niet met een bal maar met pijl en boog

Zeeuwse Milieufede­ra­tie juicht CO2-von­nis over Shell toe, maar kiest voor samenwer­king

27 mei TERNEUZEN - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) voelt er weinig tot niets voor om juridische stappen te ondernemen tegen grote uitstoters van het broeikasgas C02 in Zeeland. ,,We zien meer in samenwerking", laat ZMf-directeur Ira von Harras weten in reactie op de uitspraak deze week tegen het olieconcern Shell.