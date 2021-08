Jean-Marie knapt iconisch kunstwerk in haven Breskens op: ‘Het was slecht, heel slecht’

In opdracht van de gemeente Sluis is onlangs antiquair, taxateur en houtexpert Jean-Marie van Isacker gestart met een ingrijpende opknapbeurt van het beeld. Van Isacker, een Vlaming van het zuiverste ras, heeft als meubelexpert gewerkt bij onder meer Sotheby’s in Londen en Christie’s in New York. ,,Ik heb een fantastische tijd gehad, vooral in New York”, vertelt hij. ,,Als taxateur heb ik prachtige collecties mogen zien en geweldige mensen ontmoet. Tegenwoordig woon ik in Vlissingen. Hier heb ik vaak taxaties mogen doen voor regionale musea en van gemeentelijke collecties.”