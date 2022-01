Je ziet het misschien nog niet zo, maar er is al best wat gaande in de Noordstraat in Terneuzen

Cors droom komt uit: zijn eigen Playmobil­win­kel in de Noord­straat in Terneuzen

TERNEUZEN - Zijn fascinatie begon met één klein doosje, maar over een maandje is Cor Versprille een complete winkel met Playmobil rijk. Hij is nu volop bezig met de inrichting van zijn zaak in de Noordstraat in Terneuzen.

12 januari