Jazz klinkt in Terneuzen op elke straathoek

Het onstuimige weer heeft zaterdag geen invloed op de Zeeuwse Jazzdagen in Terneuzen. Regen? Daar zijn terrasoverkappingen voor. Windstoten? Ook geen probleem, daar komen de blazers met gemák bovenuit. De May Day Jazz Band uit Bergen op Zoom is daar het levende bewijs van. Als de band uit enthousiasme al vroegtijdig is begonnen aan de traditionele streetparade, worden de muzikanten getrakteerd op een hoosbui. Ze snellen naar de terrasoverkapping van café Du Commerce op de Markt en spelen daar vrolijk verder. Publiek stroomt vanzelf toe. Vingers knippen en voeten tikken mee op de maat. ,,En nu schijnt de zon weer", zegt percussionist Joost van Dongen even later vrolijk. Hij proost er op met een biertje.