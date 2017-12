Jassendieven opgepakt in Sluis

De politie heeft de vrouw meegenomen naar het bureau in Oostburg. Enige tijd later heeft haar Vlaardingse partner zich daar ook gemeld. Het paar is vervolgens overgebracht naar Torentijd. De man bleek een dure auto te bezitten en had veel contant geld bij zich, ondanks het feit dat hij aangaf van een uitkering rond te moeten komen. Hij had ook meerdere bankpassen en creditcards in zijn bezit. Bij doorzoeking van zijn auto heeft de politie een grote hoeveelheid dure parfums en andere verzorgingsmiddelen gevonden, en een sporttas vol met nieuwe tennisrackets. De man was al bekend bij de politie vanwege identiteitsfraude en hennepkweek. Zaterdagochtend zijn beide verdachten in verzekering gesteld.