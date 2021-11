Jaro gaat voor de dikste roofvissen in de kreek. ‘Over een snoek van 92 centimeter mag je best een beetje opscheppen’

Nieuw Namen heeft eindelijk een groene ontmoe­tings­plek in het dorp

NIEUW NAMEN - Met een nieuwe groene speeltuin en straks ook twee petanquebanen is het Nobelplein in Nieuw Namen een ontmoetingspunt voor jong en oud. Het heeft echter wel wat voeten in de aarde gehad voordat de schop in de grond kon.

22 november