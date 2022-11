Jarenlang stond het pand van Wieland naast Porgy & Bess leeg, maar plots is het gewild

Projectontwikkelaar Alfred Kool uit Pijnacker had een optie op de winkel en bovenetages. Toen hij begin dit jaar hoorde dat Porgy uitbreiding met een deel van het buurpand voor ogen had, liet hij maar snel weten dat hij de nieuwe koper was. Althans, hij had een aankoopdeal, maar moest nog wel de financiering in orde zien te maken. En dat is hem niet gelukt. Kool: ,,Ik kreeg het te laat rond. Daardoor is eigenaar AVV Beheer met een ander in zee gegaan. Erg jammer.’’