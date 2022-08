Jaren nadat Piet Mahu boven de Javazee sneuvelde, kreeg de familie nog zijn brieven: ‘Familie dacht dat hij leefde’

GRAAUW - Na veertien jaar is de Hr. Ms. Mahu weer te bewonderen in Zeeuws-Vlaams water, komend weekend tijdens de Visserijfeesten in Breskens. De mijnenveger uit 1960 is vernoemd naar Piet Mahu, een boerenzoon uit Stoppeldijk die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelde boven de Javazee.