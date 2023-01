Janneke uit Zuiddorpe probeert ‘moderne slaaf’ Emmy weer thuis bij haar man en kinderen te krijgen

‘Als ik aangeef dat ik terug wil naar mijn familie in Oeganda, zeggen ze dat ik een vliegticket moet kopen’, klinkt de stem van Emmy in een spraakbericht uit Janneke’s telefoon. ,,Maar het probleem is dat ze geen geld heeft”, vertelt Janneke aan haar eettafel thuis in Zuiddorpe. ,,Ze wordt al maanden niet uitbetaald. Bovendien hebben ze haar paspoort ingenomen.” De rest van het spraakbericht gaat over de problemen thuis in Oeganda met Emmy’s man Richard en hun drie kleine kinderen. Die zijn afhankelijk van haar verdiensten. Emmy huilt. Op de achtergrond klinkt Arabische muziek.