Jan Lonink zwaait in coronastijl af als burgemeester van Terneuzen

In het Scheldetheater staat het gebeuren, grotendeels te volgen via een live-uitzending op internet. Het programma is woensdag bekend gemaakt: een symposium, getiteld ‘Samen kansen verzilveren in de grensregio', een online uitzwaaimoment, een buitengewone raadsvergadering en 's avonds een cultureel festijn. De onderwerpkeuze van het symposium past helemaal bij Lonink. Als er kansen liggen voor Zeeuws-Vlaanderen, is dat in samenwerking met Vlaanderen, zou zijn politiek testament kunnen luiden.