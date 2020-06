Jan Lonink beleefde turbulente coronatijd - ‘Grapperhaus belde: er gaat iets helemaal mis’

Getrouwd Terneuzens stel haalt samen diploma, Mickey deed het huiswerk, Angelo keek af

26 juni TERNEUZEN - Een moeder en dochter die gelijk afstuderen, dat had Charlotte Oonk in haar veertig jaar onderwijs wel gezien. Maar man en vrouw die tezamen hun diploma halen? Dat nog nooit. Angelo van Drongelen (43) en Mickey van Drongelen-Mangnus (33) tekenden vrijdag samen hun papiertje van de niveau-4-opleiding Verpleegkunde aan het Scalda in Terneuzen.