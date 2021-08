Jan heeft 20 meter aan strips. ‘Sommige slapen voor de deur van het stripfestival in Knokke-Heist’

Sta je ook lang in de wacht bij je huisarts? In Axel hoef je niet meer te bellen als je naar de dokter wilt

13 augustus AXEL - Je hebt het vast wel eens gedaan. ‘s Ochtends om 8.00 uur je huisarts bellen. Lang moeten wachten? Misschien dat je nog kon glimlachen om het deuntje, maar dat is het dan wel. Want je wilt geen muziek, je wilt een afspraak. In Axel hebben ze er wat op gevonden: een digitaal spreekuur. Ze zijn de eerste in Zeeland. ‘Bellen hoeft niet meer’.