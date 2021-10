Jacqueline en Henk wandelen door Zeeland: ‘Elke kilometer is goed voor een euro voor de strijd tegen kanker’

,,Jemig, wat zijn ze bij die zeesluis in Terneuzen allemaal aan het doen, zeg. Dat is echt gigantisch”, zegt Henk donderdagmiddag. Samen met zijn vrouw Jacqueline heeft hij net een stuk gewandeld in de omgeving van De Braakman. Meer dan eens verwonderen ze zich over de schoonheid van en bedrijvigheid in zo’n beetje alle delen van het land. ,,Je ziet heel veel verschillende dingen, maar de landsaard is overal hetzelfde. Je zou denken dat er een verschil is tussen stugge Groningers en joviale Limburgers, maar we worden overal even hartelijk ontvangen”, vertelt Henk.