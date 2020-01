Jacht op sluikstorters in Hulsters grensgebied; zouden het wéér die Belgen zijn?

Al of niet sluikstortende Belgen houden de gemoederen in het Hulsterse nogal bezig de laatste tijd. Het hardnekkige gerucht dat Belgen hier ongestraft hun afval mogen komen aanbieden in de milieustraat, bleek na onderzoek van de redactie een broodje-aap-verhaal. Maar dan is er nog de verjaardagspraat dat Belgen 's avonds en 's nachts met zakken vol huishoudelijk afval in hun kofferbak het grensgebied afstruinen om hun troep in ‘onze’ grijze kliko's te dumpen. De gemeenten Hulst gaat nu onderzoeken of dat ook echt zo is.