Jacht op bijstandsfraude gaat te ver: ‘Je voelt je een zware crimineel’

HULST - Maandenlang werd een vrouw door de gemeente Hulst intensief bespied vanwege een vermoeden van bijstandsfraude. Toen zij erachter kwam, was zij verbijsterd. ,,Ze hebben mijn leven geruïneerd.” Via de rechter heeft ze nu haar gelijk gehaald.

Het is woensdag 3 oktober 2018, als al om acht uur ’s morgens de bel gaat. Als Sandra* open doet, staan er twee sociaal rechercheurs aan de deur. Ze willen naar binnen om ‘onderzoek te doen’.

Haar hoofd staat er niet naar. Ze heeft een zware nacht gehad. Haar dochtertje is ziek en heeft nauwelijks een oog dicht gedaan. Zelf is ze ook beroerd. En bovendien: ze heeft toch niets verkeerd gedaan? Ze wijst het tweetal de deur.

Samen op Vestrock gezien

Twee dagen later krijgt ze een oproep voor een verhoor bij de gemeente Hulst. Twee uur lang wordt ze ondervraagd over haar bijstandsuitkering. De verdenking is dat Sandra verzwijgt dat ze samenwoont met haar vriend. Een van de aanleidingen voor het onderzoek is dat ze samen op festival Vestrock zijn gezien.

Er wordt haar verteld dat ze al maandenlang in de gaten wordt gehouden. Zowel overdag als ’s nachts hebben sociaal rechercheurs bij haar huis gepost en haar en haar vriend gevolgd met de auto. Ze weet niet wat ze hoort. ,,Het was gewoon ongelooflijk”, zegt Sandra, inmiddels bijna anderhalf jaar later. ,,Ze hebben maanden staan posten! Dan denk ik: heb je niets beters te doen? Maar ze hebben op deze manier wel mijn leven geruïneerd.”

Elk dubbeltje omdraaien

Haar uitkering werd stopgezet, waardoor ze drie maanden zonder inkomen heeft gezeten. ,,In feite zegt de gemeente: zoek maar zelf uit hoe je het redt, of je nu kinderen hebt of niet. Ik moest elk dubbeltje omdraaien. Ik heb gelukkig nog toeslagen en mijn familie en vrienden hebben me ook geholpen, maar je raakt wel in de schulden.”