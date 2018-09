Jacco Ricardo is na twintig jaar op de bühne uitgegroeid tot een begrip

Bekijk affiches van evenementen in de regio en de kans is groot dat Jacco Ricardo er tussen staat. De zanger en entertainer uit Oostburg geeft zo’n 135 optredens per jaar, heeft een enorm repertoire, heeft verschillende cd's op zijn naam en staat voor elk denkbaar publiek. Van jongeren die uit hun dak gaan tot senioren in verzorgingstehuizen. ,,Ik doe het met plezier, nog steeds. Je komt altijd ergens binnen op een feest.” En als de feeststemming er nog niet in zit, dan zorgt hij daarvoor. Tot de laatste noot wil hij het publiek vast blijven houden.