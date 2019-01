Jaarwisseling in Hoek: ‘Het is wel eens gekker geweest’

,,Nou, het is wel eens gekker geweest”, is de eerste conclusie van Patrick de Decker, die al 27 jaar voor de gemeente werkt. ,,Ik heb hier ooit een brandende auto weg moeten halen”, herinnert hij zich. Samen met acht collega’s van het team stadsservice van de gemeente Terneuzen begint De Decker rond half tien aan de eerste opruimklus van 2019. Als één van de mannen de vaten rechtop zet, vult een flinke rookwolk het plein. Een voorbijgangster houdt een doek voor haar mond als ze passeert. Ze steekt de hand op naar het opruimteam, als blijk van waardering.

Lees ook Jaarwisseling vooral getekend door tientallen kleine brandjes Lees meer

De as is te heet om meteen in de vrachtwagen te storten. Uitvoerder Wesley van Noord belt de brandweer: die moet de boel eerst komen blussen. Ondertussen veegt een veegwagen de hoeken schoon. Het team van de gemeente stond op oudjaarsdag al paraat om in actie te komen bij calamiteiten. ,,We hebben in Hoek al een brandstapel met autobanden, wasmachines en olievaten opgeruimd”, zegt Van Noord. ,,We hebben ook alle bovengrondse en ondergrondse containers uit voorzorg afgesloten.” Op nieuwjaarsdag rijden de gemeentewagens ‘hotspots’ in onder meer Terneuzen, Sas van Gent, Zaamslag en Axel af om de ergste rommel op te ruimen. ,,Eigenlijk heeft iedereen de maatschappelijke verplichting om de vuurwerkresten zelf op te ruimen, maar dat gebeurt niet.”, zegt Van Noord: ,,Jonge kinderen gaan straks naar buiten. We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren.”

In de eerste week van het jaar bekijkt de gemeente alle schade van de jaarwisseling, maar de medewerkers van de stadsservice maken alvast een eerste inventarisatie. In Hoek heeft de vogelnestschommel bij de molen flink de lijden gehad onder het vuurwerk. Ook blijken twee kolken van het riool gescheurd te zijn, ondanks preventiemaatregelen. Veel putten zijn op nieuwjaarsdag voorzien van een lading zout, maar dat heeft niet geholpen. ,,Er is heel zwaar vuurwerk in gegooid”, vermoedt Van Noord.

Bert ter Steege, die aan het Molenplein woont, begint het nieuwe jaar met een gebarsten ruit in zijn achtergevel. Jongeren brachten die op oudjaarsdag een wc-pot tot ontploffing met vuurwerk. ,,De scherven kwamen vijftig meter verder terecht, tegen mijn raam”, zegt hij verontwaardigd. ,,Ik vind het leuk dat mensen vuurwerk afsteken in het dorp, maar ze moeten geen ravage aanrichten. Bij de buurman hebben ze allemaal hout uit de tuin gehaald.” Hij heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor de barst in zijn ruit. ,,Gelukkig is maar één laag van het dubbele glas kapot. We zaten in elk geval niet in de kou.”

Rond tien uur is het Molenplein aan kant. De Decker kijkt tevreden rond. ,,Zo, nu hebben we alleen nog een flinke regenbui nodig.”