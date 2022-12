Jaar cel geëist tegen Terneuzense voor poging doodslag op ex

Die avond was ze bezig met het ophangen van slingers voor haar jarige dochter toen haar ex de woning betrad. ,,Ik zei hem dat hij moest vertrekken”, vertelde ze de rechters, maar dat deed hij niet. De toon was gezet, en helemaal toen ze hoorde dat haar tante was overleden en haar vader haar dat niet had verteld.

De vrouw, met inmiddels een promillage van 2,2 drank in haar bloed, werd kwaad. In een poging haar te kalmeren, pakte de ex haar bij de arm en zei dat ze rustig moest blijven. In plaats van de kalmeren werd ze steeds kwader want: ,,Als hij me beetpakt, dan wil ik weg.’’

Met mes in de borst gestoken

Verder wist ze alleen nog te melden dat ze had geprobeerd de politie te bellen om hem het huis uit te krijgen en dat ze ineens in de boeien was geslagen. Haar geheugen liet haar verder in de steek. Het onderzoek dat volgde en de verklaringen van de ex-partner waren helder. Ze had een mes gepakt en hem daarmee in de borst gestoken.

,,Alles komt voort uit een hoop ellende en onmacht’’, vatte officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk het samen. ,,Mevrouw moet worden geholpen en begeleiding krijgen. Vandaar dat hij ook wil dat Van G. onder toezicht van de reclassering komt te staan. De ex-partner heeft overigens geen aangifte tegen de vrouw gedaan.

De rechtbank doet op 22 december uitspraak.