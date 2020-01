Jaar cel geëist tegen Terneuzense harddrugsdealer

Omdat de verdachte niet kwam opdagen, werd zijn zaak bij verstek behandeld. A., inmiddels verhuisd naar het Brabantse Asten, wordt ervan verdacht in de periode eind 2016 tot en met zijn aanhouding op 10 februari 2017 in Terneuzen te hebben gehandeld in harddrugs.

Heroïne en cocaïne

Er werd telefonisch een bestelling geplaatst, waarna A. de drugs ophaalde in een woning aan de Dijkstaat waar hij regelmatig verbleef. Enkele deuren verder werd de deal beklonken. In de woning waar A. verbleef, werd 11 gram heroïne, 67 gram cocaïne en 1278 gram amfetamine aangetroffen.

Vrijspraak

A. kwam destijds in beeld bij een ander – reeds afgesloten – drugsonderzoek. Waarom juist zijn zaak zo lang ‘op de plank was blijven liggen’ werd niet duidelijk. De advocate van A., Eva Kempe, vond dat A. moest worden vrijgesproken van in ieder geval het bezit van de drugs. Want, zo was de redenering, er woonden daar nog meer mensen, dus het kon van iedereen zijn geweest. De uitspraak is op 13 februari.