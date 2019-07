Italiaanse Giulia droomt weg bij Zaamslagse zonsondergangen

Fietsvoet­veer komt onder de vleugels van de NV Wester­schel­de­tun­nel

13:10 VLISSINGEN - Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens wordt per 1 januari 2020 een dochterbedrijf van de NV Westerscheldetunnel (WST). Volgens de provincie is een sterkere organisatie achter de Westerschelde Ferry BV nodig. Het is niet bedoeling dat de NV Westerscheldetunnel financiële tekorten van het fietsvoetveer gaat aanvullen.