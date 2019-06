Isolatiemateriaal vloog vannacht in brand bij Yara Sluiskil

Het vuur werd rond 03.00 uur ontdekt. In eerste instantie werd de bedrijfsbrandweer ingezet. Maar na een kwartier werd assistentie gevraagd aan de brandweer. Rond kwart over vier meldde de Veiligheidsregio dat de bedrijfsbrandweer de brand zelf onder controle had gekregen en dat de reguliere brandweer niet hoefde bij te springen. Hoe groot de schade is, is niet bekend.