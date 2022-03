Is bouwen dé oplossing voor krimp in Sluis? ‘Daar is geen enkel bewijs voor’

Woning in Vogelwaar­de onbewoon­baar na keuken­brand

VOGELWAARDE - Een woning aan de Kerkstraat in Vogelwaarde is donderdagavond na een brand onbewoonbaar geworden. De bewoner kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen.Volgens de brandweer van Zaamslag vloog een elektrische kachel door onbekende oorzaak in brand.

