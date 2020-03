iPad inzamelactie voor intensive care en hospice

Overkant

Met de iPads die Zorg voor elkaar wil kopen of krijgen, kunnen mensen die bij ziekenhuis ZorgSaam op de IC of in het hospice verblijven, contact onderhouden met het thuisfront nu dat een stuk lastiger is geworden. Als het aan Van Poppel ligt blijft het niet bij de twee Terneuzense locaties. ,,Een streefaantal hebben we niet echt. We dachten eerst aan vijftien voor de IC (10) en het hospice (5) samen. We hebben er nu na een paar dagen al zes en als we er meer krijgen dan gaan we ze ruimer uitdelen. Het moet zich als een olievlek uitbreiden. Denk aan verzorginghuizen in de omgeving, het ziekenhuis aan de overkant, heel Nederland desnoods.”