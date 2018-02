Inwoners van Sluis, Cadzand en Oostburg krijgen hulp bij stemkeuze

In Cadzand wordt vrijdag 2 maart de spits afgebeten. In het Zwingebouw aan de Prinsestraat gaat om 19.30 uur een debat van start, waarbij alle politieke partijen in de gemeente Sluis vertegenwoordigd zijn. De dorpsraad wil prikkelende en confronterende vragen voorleggen over thema’s die belangrijk zijn voor Cadzand, zoals leefbaarheid, ontwikkelingen aan de kust en de toekomstbestendigheid van het dorp. Aansluitend kunnen inwoners vragen stellen.

Oostburg

In Oostburg houdt de stadsraad op woensdag 14 maart een debat in de aula van het Zwin College. Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Er worden thema’s besproken die specifiek voor Oostburg interessant zijn, maar ook voor de hele gemeente Sluis. Ron Lubbersen leidt het debat en in het tweede gedeelte kan het publiek ook vragen stellen. RTV Scheldemond gaat het debat live via radio uitzenden en mogelijk ook op televisie. Aanvang is 20.00 uur.