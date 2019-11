Inwoners Sluis zitten niet te wachten op andere zorgverzekeraar

Ranglijst

De meeste Zeeuwen zijn opvallend trouw aan hun verzekeraar. Dat geldt helemaal voor Zeeuws-Vlaanderen. Sluis voert de landelijke ranglijst aan met 2,6 procent, ruim voor Ameland (3,1 procent). Hulst is de nationale nummer 3, met 3,2 procent overstappers. Ook Terneuzen is in de hoogste regionen terug te vinden, met 3,6 procent.

Het landelijk gemiddelde lag in 2018 op 7 procent. Alle Zeeuwse gemeenten zitten daar ruim onder. Tholen (5,8 procent), Reimerswaal (5,1 procent) en Kapelle (5,1 procent) kennen nog de meeste overstappers. In de rest van Zeeland varieert dat van 4,1 tot 4,9 procent.

Urk

De gemeente met de meeste overstappers was Urk, waar bijna een kwart van zorgverzekeraar wisselde. Dat komt vooral doordat een populaire collectieve verzekering stopte. Ook in de top-3 staan Zwolle en Lelystad, waar een nieuwe aanbieder van de gemeentepolis kwam.

CZ is als verzekeraar nog altijd dominant in het zuiden van Nederland. In Zeeland is het concern in bijna alle gemeenten de grootste. Enige uitzondering is de gemeente Tholen, waar CZ het moet afleggen tegen VGZ.