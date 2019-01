Inwoners Sint Kruis winnen 275.000 euro bij Postcode Loterij

SINT KRUIS - Zes bewoners van de Roeselaerestraat in Sint Kruis zijn afgelopen vrijdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Zij wonnen de straatprijs, een bedrag van in totaal 275.000 euro. Een bewoner won een ton, twee bewoners 50.000 euro en drie bewoners ieder 25.000 euro.

Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot. Marieke (26) wint 25.000 euro en is blij verrast: ,,Dit is geweldig! Ik ben twaalf weken zwanger en we zitten momenteel in een verbouwing. We zijn bijna klaar, maar het is nog niet helemaal af. Van het prijzengeld wil ik de tuin aanpakken en nog even lekker samen op vakantie.”

Ook Jolanda (43) en Stijn vallen in de prijzen, zij winnen 50.000 euro: ,,Wat een prachtige verrassing is deze prijs. We hebben net een woonboerderij gekocht en van dit geld kunnen we een aantal van onze woonwensen realiseren. We willen heel graag een pelletkachel. Dat kan nu.”

De uitzending van de uitreiking in de Roeselaerestraat in Sint Kruis is op vrijdag 25 januari te zien in ‘Koffietijd’ bij RTL 4. Het programma begint om 10.00 uur.