Inwoners Hulst verrast bij nieuwjaarsreceptie, burgemeester onthult ‘pagadderbier’

Auke Kok brengt levensver­haal Johan Cruijff naar Terneuzen

15:04 TERNEUZEN - Het leven van misschien wel de beste voetballer ter wereld ooit: Johan Cruijff (1947-2016). Over hem geeft schrijver en journalist Auke Kok woensdag 15 januari een lezing in Porgy en Bess in Terneuzen.