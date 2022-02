Inwoner Sint Jansteen beroofd door gewapende mannen

Sporen in de Delta Bloed vergieten, hongers­nood, en onnoeme­lijk lijden: Hontenisse betaalde een hoge prijs in de Opstand tegen Spanje

De Opstand tegen Spanje was al een paar jaar bezig, maar kreeg in 1572 het karakter van een burgeroorlog. Deze ‘Geboorte van Nederland’ herdenken we in 2022. Hontenisse in het Land van Hulst kon ervan meepraten.

15 februari