Inwoner gemeente Terneuzen wint hoofdprijs Staatsloterij: 30 jaar lang 10.000 euro per maand

Video Bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen komen eraan, veld FC Barcelona kun je er helemaal mee bedekken

28 september TERNEUZEN - Nog zo’n negen maanden wachten en dan zijn ze in Terneuzen, de stalen deuren en bruggen voor de Nieuwe Sluis in aanbouw. De constructie in China liep eerder dit jaar vertraging op door de uitbraak van het coronavirus. Er wordt volop aan gewerkt de achterstand in te halen.