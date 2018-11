Invaliden in Hulst moeten het nog even ophouden; komst toilet vertraagd

De wc had dit najaar al in gebruik moeten zijn, maar de inrichting ervan moet nog beginnen. Dat kan nog niet omdat er ‘hoge nood’ is aan de benodigde materialen die uit Italië moeten komen. ,,Geen idee waar de vertraging aan ligt, misschien aan de regering daar” probeerde wethouder Adri Totté het in de commissie Samenleving nog luchtig te houden. ,,Maar zodra alle materiaal binnen is, beginnen we er meteen aan.”