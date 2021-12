Intratuin moet noodgedwongen ‘de bloemetjes buiten zetten’ maar maakt Hulster ouderen blij

Voor het tweede jaar op rij moest Intratuin door de lockdown ‘de bloemetjes buiten zetten’. Letterlijk. Maar niet op een leuke manier. ,,Kerststerren verkopen we nu niet meer en de cyclaampjes, orchideeën, en azalea's blijven ook niet weken meer mooi, dus in plaats van ze weg te gooien, maken we er liever mensen blij mee", zegt Stefan Schout van Intratuin Hulst.

Ondanks alles een fijn gevoel

De lockdown doet het tuincentrum zoals zoveel ondernemingen veel pijn. Ze blijven zitten met voorraden die in het geval van Intratuin ook nog eens bederfelijk zijn. Schout: ,,De plantjes waren nog vers en fris. Weggooien zou gewoon zonde zijn. Dan maken we er liever onze ouderen blij mee. Die hebben het al zo te verduren en een presentje vindt iedereen fijn in deze tijd. En wij houden er zo ook ondanks alles nog een fijn gevoel aan over.”

Vorig jaar nóg meer over

Ook vorig jaar lag het land in lockdown en ook toen bleef Intratuin zitten met een heleboel onverkoopbare planten. Schout: ,,Toen is het idee geboren de voorraad niet zomaar weg te gooien. We hadden toen zó veel plantjes over, dat we niet alleen de bewoners van De Blaauwe Hoeve, maar ook die van De Lange Akkers in Koewacht en Antonius in Kloosterzande blij konden maken.”