Internationale organisatie zat achter drugslab in Westdorpe, vier druglabs opgerold

De organisatie stond, aldus de politie, onder leiding van een 60-jarige Chileen en een 40-jarige Mexicaan. Het onderzoek ernaar is in gang gezet naar aanleiding van een vermeende wapenhandelaar in een eerder politieonderzoek. In totaal zijn vier drugslabs opgerold, naast Westdorpe, in een sportschool in het Overijsselse Vroomshoop (1 november), in een vroegere boerderij in het Gelderse Baak (1 december) en in een oude hoeve in het Belgische Poppel (17 december).