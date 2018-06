Interim-directeur De Rede mag wat kosten: 1.000 euro per dag

TERNEUZEN - Scholengemeenschap De Rede in Terneuzen huurt al ruim anderhalf jaar een interim-locatiedirecteur in. De kosten: duizend euro per dag.

In het najaar van 2016 legde de toenmalige voorzitter van het college van bestuur, Anton du Pont, zijn functie neer. Dat gebeurde op een moment dat er volop werd gewerkt aan een noodplan voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De Rede was een van de scholen die op termijn dreigden te moeten sluiten vanwege teruglopende aantallen leerlingen.

Diep in de buidel

Piet de Witte, bestuurder van het Reynaertcollege in Hulst, werkt sinds november 2016 deels ook voor De Rede. Tegelijkertijd is Mees Hakkenberg aangesteld als interim-locatiedirecteur. De Rede tast voor hem diep in de buidel: 133 euro per uur. Dat komt neer op duizend euro per gewerkte dag.

Hakkenberg, drie dagen per week op De Rede, blijft tot eind dit schooljaar. Inmiddels is duidelijk dat de vier middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen op 1 augustus bestuurlijk fuseren en dat De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege één school worden.

Kostbaar

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de aanstelling van Hakkenberg. Voorzitter Gerard Langeraert beaamt dat het een kostbare aangelegenheid is. ,,Maar gezien de situatie was het echt even nodig."

Naast de deeltijdbenoeming van De Witte was een tweede man noodzakelijk, zegt Langeraert. ,,Er moest een stevig persoon onder komen te staan. Hij kreeg dan wel de titel locatieleider, maar het moest wel iemand zijn die de hele tent kon leiden en ook mee kon bewegen in alle ontwikkelingen rondom de fusie. Dat heb je iemand nodig van een bepaald niveau en die kost gewoon wat meer."

De beloning is ook weer niet uitzonderlijk, aldus Langeraert. ,,Interimkosten variëren van 90 tot 180 euro per uur. Dan is 130 euro niet extreem hoog. Al is het wel veel geld hoor, laat dat duidelijk zijn." Het honorarium valt binnen de Wet Normering Topinkomens, die een maximaal uurtarief van 176 euro toestaat.

Moeilijke beslissing

De raad van toezicht vindt dat Hakkenberg het geld zeker waard is. ,,Het was indertijd een heel moeilijke beslissing. Nu we aan de vooravond staan van het tekenen van het fusiedocument, zeggen wij: gelukkig dat we dat toen zo hebben aangepakt. Als dit proces niet goed was verlopen, dan was een faillissement op termijn onontkoombaar geweest."