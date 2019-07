Interesse voor e-commerce Pabo 4.0 biedt personeel geen zekerheid

Volgens curator Joost Willemen bleek al snel dat een nieuwe doorstart in een verder afgeslankte vorm voor Pabo 'lastig zou worden'. Vorig jaar wist Pabo zo het vege lijf te redden. Hoofdaandeelhouder Robus Investments heeft de geldkraan dichtgedraaid. ,,Wel was er direct een serieuze kandidaat voor de e-commerce van Pabo", vertelt Willemen. ,,Er wordt nu gedacht om een nieuw bedrijf op te zetten dat in een joint venture samenwerkt met EDC.”

Wat dit in de praktijk betekent voor de 44 mensen in Hulst en de twaalf die in het Verenigd Koninkrijk voor Pabo werken, durft de curator niet te zeggen. ,,Het is een trieste aangelegenheid voor de mensen. Ik weet niet wat de bedoelingen van EDC zijn en hoeveel mensen het bedrijf in haar plannen denkt nodig te hebben. De tendens is naar steeds minder fysieke winkels en steeds meer online.”