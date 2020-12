Inspraak over toekomstvisie Hoek toch niet zo goed verlopen, omwonenden verrast door keuze bouwlocatie nieuw dorpshart

Oud-marinier De Zeeuw gehuldigd met jubileum­schild én stukken koraal

10 december ZAAMSLAG - Thuis, in zijn Schelpenmuseum in Zaamslag, is Gerrit de Zeeuw (93) donderdag onderscheiden met een jubileumschild van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM). Hij vond het prachtig, maar het meest verrast was hij door een ander geschenk dat de Zeeuwse COM-voorzitter Wim van der Meer voor hem meenam: stukken koraal uit Curaçao.