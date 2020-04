Inspectie beducht voor nieuwe besmettingen met GenX

Vorig jaar heeft Chemours een partij afval met een zeer hoge concentratie GenX naar België vervoerd zonder de vereiste vergunning. Daardoor is een latere lading van het ingeschakelde transportbedrijf ook besmet geraakt met GenX. Bij Indaver in Hoek heeft een ‘kruisbesmetting’ plaatsgevonden. RUD Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoeken welke gevolgen dit heeft gehad.

Last onder dwangsom

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport geeft Chemours nog altijd ‘onvoldoende zekerheid dat het toekomstige afvalstromen beter begeleidt en afhandelt’. Daarom heeft de inspectie nu een last onder dwangsom opgelegd. Dat houdt in dat het bedrijf een boete krijgt als het opnieuw afval zonder de juiste vergunning afvoert.

Indaver verwerkte tot twee jaar geleden in Hoek een deel van het afvalwater van Chemours. Na bewerking ging dat naar de rioolwaterzuivering in Terneuzen. In maart 2018 ontstond een lekkage in de persleiding die naar de zuivering leidt. Toen werd duidelijk dat het water van Indaver GenX bevatte. De stof belandde toen ook in het oppervlaktewater. Sindsdien gaat het afvalwater van Chemours rechtstreeks naar de verbranding in Antwerpen.